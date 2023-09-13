Евро-2024

Украина проиграла Италии в матче отбора на Евро-2024 и усложнила задачу выхода из группы. Дублем в наших воротах отличился Фраттези, а за "сине-желтых" один гол забил Ярмоленко. Сергей Ребров объяснил причины поражения. В параллельном матче Северная Македония уверенно одолела Мальту и закрутила треугольник с участием Украины.

Украина

Брат голкипера Шахтера погиб на фронте. Молодежная сборная начала отбор на Евро-2025 победой над Северной Ирландией.

Динамо шокировало новой фамилией в заявке на УПЛ – форвард-призрак, который больше года без официального футбола. Лидер Шахтера заинтересовал Ювентус – в Италии озвучили стартовую цену за украинца. Украинский футболист перешел из Барселоны в Атлетико.

Мир

Англия обыграла Шотландию в праздничном матче. Германия сломала катастрофическую серию победой над Францией – отставка Флика мгновенно дала результат.

Ювентус может расторгнуть контракт с Погба в результате допинг-скандала. Бонуччи подаст в суд на Ювентус из-за ненадлежащего отношения.