Украина

Одесский Черноморец расписал боевую ничью с Минаем на выезде, оформив камбэк с 0:2. Зато Мариуполь переиграл Колос в Ковалёвке, одержав первую победу в сезоне после 5-матчевой серии поражений.

Полтавская Ворскла в прекрасном матче с Десной расписала боевую ничью – видео голов и обзор поединка УПЛ.

"Может, хватит на этом хайповать?": жена Малиновского встала на защиту мужа после истории с извинениями Петракова. "Он сказал, что не хочет оставаться в сборной Украины", – Петраков прокомментировал взаимоотношения с хавбеком.

Европа

Английский Ливерпуль в большинстве разгромил Лидс и догнал МЮ с Челси наверху Премьер-лиги. Хавбек Харви Эллиотт получил жуткую травму во втором тайме противостояния.

Мадридский Реал победил Сельту в дебютном матче на обновленном Бернабеу с хет-триком Бензема. В свою очередь Атлетико вырвал победу у Эспаньола на последних секундах, а Сосьедад уверенно переиграл Кадис.

В чемпионате Италии Рома в компенсированное время выгрызла победу у Сассуоло, Виктор Коваленко с поражения дебютировал за Специю в Серии А. В Бундеслиге Боруссия М переиграла Арминию, одержав первую победу в сезоне, Герта уверенно одолела Бохум.

Другие топ-события

Наставник Ромы Жозе Моуринью провел 1000-й матч в тренерской карьере. "У него больная навязчивая идея навредить": Лапорта ответил на обвинения Тебаса относительно ухода Месси.

Молдавский Шериф уверенно одолел Петрокуб и продлил серию побед перед поединком с Шахтером. Норвежский Будё-Глимт не удержал победу над Оддом и потерял лидерство в чемпионате – дуэль с Зарей уже через 4 дня.