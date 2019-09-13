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Главные новости 12 сентября Динамо попало в топ лучших в Европе, Ярмоленко победил в голосовании за гол месяца

07:00 139 Читати українською
Главные новости 12 сентября Динамо попало в топ лучших в Европе, Ярмоленко победил в голосовании за гол месяца
Главные новости 12 сентября Динамо попало в топ лучших в Европе, Ярмоленко победил в голосовании за гол месяца

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей футбола за 12 сентября.

Украина

Динамо – з баластом, Шахтар – із дірою у захисті: підсумки трансферного вікна для усіх клубів УПЛ.

Динамо вошло в топ-5 европейских клубов по росту посещаемости в прошлом сезоне.

Шахтер представил новичков – Витао оконфузился, назвав Эвертон бывшим клубом Коноплянки.

Экс-защитник Динамо Люлька пополнил состав Львова.

Мир

"Барселона – мій дім, але я хочу перемагати": Мессі інтригує майбутнім, приймає запрошення Роналду, атакує Ліверпуль.

Неймар готов сыграть за ПСЖ впервые за 4 месяца – фанаты готовят бунт, клуб настроен радикально.

Интер и Милан потратят более полумиллиарда евро на строительство нового стадиона – Сан-Сиро снесут.

Украинцы за рубежом

"Пеп зробив з нього українського Зідана за 2 роки": Зінченко перевершив усіх з Ман Сіті та видав шоу проти Нігерії.

Ярмоленко стал автором лучшего гола Вест Хэма в августе.

Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом.

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