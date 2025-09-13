Главные новости 12 сентября: дебют Судакова, победа Александрии и новый контракт украинца в Италии
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 12 сентября.
Украина
Александрия одержала первую победу в сезоне, разгромив ЛНЗ – Цара оформил дубль, а Верес в меньшинстве удержал победу над Кудривкой – ровенчане выиграли во втором матче подряд
Бурбас высказал подозрения относительно "договорняков" в украинском футболе – в УАФ уже ответили
Полесье официально отпустило легионера в Европу, а новичок УПЛ подписал воспитанника Шахтера
Вернидуб может возглавить национальную сборную Молдовы, – источник
Украинцы за рубежом
Игрок сборной Украины, который зажег на старте сезона в Италии, подписал новый контракт с клубом
Лунин хочет покинуть Реал уже в январе – украинец решится на это только при одном условии, а Зинченко официально презентовали в статусе игрока Ноттингема Форест – украинец получил уже знакомый номер
Трубин не смог подарить Судакову победный дебют, пропустив на последних минутах от Санта-Клары
Мир
УЕФА утвердил новое правило для ЛЧ: все из-за Родри и Карвахаля – революция в регистрации игроков
Флик избежал дисквалификации на матч ЛЧ – УЕФА отменил наказание после скандального полуфинала с Интером
Байер победил сразу после увольнения Тен Хага, одолев Айнтрахт вдевятером – Гримальдо оформил дубль со штрафных
Эльче удержал боевую ничью с Севильей, забив дважды с двух ударов – нервионцам отменили три гола