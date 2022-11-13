Украина

Шахтер подпишет защитника сборной Грузии – "горняки" выиграли гонку у Ювентуса и Валенсии.

УПЛ впервые за 24 года не будет представлена на чемпионате мира.

"Я хотел все бросить": Луческу назвал матч, после которого чуть не ушел из Динамо.

Мир

Ньюкасл одолел Челси и поднялся в топ-3, Ливерпуль разбил Саутгемптон, Тоттенхэм перестрелял Лидс в битве с 7 голами – результаты 16-го тура АПЛ.

Арсенал разбил Вулверхэмптон на выезде и укрепил лидерство в АПЛ – Зинченко чуть не привез и принял участие в обоих голах.

Эвертон разгромно влетел одному из аутсайдеров в матче АПЛ – Миколенко стал соучастником 2 голов и быстро травмировался.

Брентфорд в компенсированное время вырвал заслуженную победу над Ман Сити – дубль Тоуни предоставил Арсеналу шанс уйти в отрыв.

Выступавший за Баварию легендарный бомбардир получил смертельный приговор в Иране.

Украинцы за границей

Виталий Миколенко получил жуткую травму в столкновении головами – украинца пришлось немедленно менять.

Лучше, чем Куртуа: издание из Барселоны оценило игру Лунина в первой части сезона

Ребров чудом избежал поражения против экс-звезд Барселоны – спасение через 2 минуты, Ярмоленко отыграл пол тайма.

Шацких выиграл первый титул в самостоятельной тренерской карьере – украинец помог легенде Динамо.