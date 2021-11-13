Главные новости 12 ноября: Барселона вернула Алвеса, Павелко ждет Реброва в сборной Украины
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за пятницу, 12 ноября.
Сборная Украины
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что Сергей Ребров в будущем возглавит сборную Украины.
"Развернуть фарт жопой": сборной Украины после аномалии в Одессе советуют крайний метод – Лобановскому это помогло
"Україні позаздрить навіть Баварія, а рахунок мав бути 17:1": болгари приголомшені та пророкують нам чемпіонство
ЧМ-2022
Италия расписала ничью со Швейцарией в битве за прямую путевку на Мундиаль – все решится в последнем туре
Бразилия досрочно вышла на ЧМ-2022
Англия с хет-триком Кейна разбила Албанию, конец сказки Дании, Соломон поспособствовал голу Израиля
Шотландия уверенно обыграла Молдову и стала первой участницей плей-офф квалификации на ЧМ-2022.
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Первым трансфером Хави стало возвращение Дани Алвеса. Барселона уже объявила о трансфере бразильца.
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