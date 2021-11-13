Сборная Украины

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что Сергей Ребров в будущем возглавит сборную Украины.

"Развернуть фарт жопой": сборной Украины после аномалии в Одессе советуют крайний метод – Лобановскому это помогло

"Україні позаздрить навіть Баварія, а рахунок мав бути 17:1": болгари приголомшені та пророкують нам чемпіонство

ЧМ-2022

Италия расписала ничью со Швейцарией в битве за прямую путевку на Мундиаль – все решится в последнем туре

Бразилия досрочно вышла на ЧМ-2022

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Шотландия уверенно обыграла Молдову и стала первой участницей плей-офф квалификации на ЧМ-2022.

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