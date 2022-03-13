Война России и Украины

Донецкий Шахтер из-за войны России против Украины задумался о временном прощании с большинством своих легионеров. Агенты уже получили распоряжение – только пять бразильцев неприкасаемы.

Правительство Великобритании близко к тому, чтобы окончательно вігнать Романа Абрамовича из Челси. Россиянин согласился продать клуб под угрозой снятия команды посреди сезона.

Полузащитник второлиговой Виктории, базирующейся в Сумской области, Юрий Цапий ипропал вместе с семьей. Он родом из Мариуполя. Юный украинский футболист и его мать погибли от пуль оккупантов во время эвакуации в Киевской области.

Россия напала на Украину: Шахтер распускает бразильцев, Абрамовича выживают из Челси, убийство юного футболиста (LIVE)

Украинцы за границей

Виктор Коваленко отметился курьезным ассистом, который помог Специи одержать победу. Сразу после матча украинец обратился к жителям родного города, призвав Херсон не дать оккупантам провести незаконный референдум.

Руслан Малиновский свой поединок 29 тура Серии А проведет сегодня, а вчера оказался в эпицентре трансферных новостей. Украинец стал целью Милана, который ищет игрока на позицию треквартиста.

Аль-Айн Сергея Реброва с шедевром победил главного преследователя и ушел в отрыв.

Юрченко и Филиппов с флагами Украины победно дебютировали за Ригу, которой владеет россиянин – визави тоже устроил акцию.

Мир

Криштиану Роналду провел феноменальный матч на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед благодаря хет-трику форварда обыграл Тоттенхэм, а сам португалецофициально стал лучшим бомбардиром за всю историю футбола.

Бывший полузащитник Динамо Александр Яковенко попал в серьезное ДТП за границей: есть кадры с места аварии.

Боссы ПСЖ выбрали первую жертву в клубе – вылет из ЛЧ и бесплатная потеря Мбаппе не оставляют выбора. Французская суперзвезда на следующей неделе подпишет контракт с Реалом.