Главные новости 12 января: Бавария подтвердила супертрансфер, Шевченко лично будет защищать Украину
"Футбол 24" подготовил дайджест главных новостей за пятницу, 12 января.
Украина
Динамо официально получило нового генерального партнера – на передней части футболки появилась надпись.
Ворскла подписала еще одного легионера – команду Юрия Максимова пополнил нидерландец.
Александрия официально подписала экс-хавбека Динамо на правах свободного агента.
Главный тренер Легии подтвердил переговоры с Динамо по Шабанову.
Селезнев исчез из заявки Колоса на вторую часть УПЛ.
Швейцария – Украина: Шевченко лично будет отстаивать интересы "сине-желтых" в Лозанне.
Мир
Бавария подтвердила, что летом подпишет защитника РБ Лейпциг Дайота Упамекано.
Лестер потерял основного защитника до конца сезона из-за сложной травмы.
Салах стал автором самого красивого гола АПЛ в январе – Ярмоленко не остановил форварда Ливерпуля. Гвардиола получил награду лучшему тренеру.
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