Сборная Украины

Наша национальная команда прибыла к месту своего расположения на Евро-2024. Реброва и компанию ждал очень теплый прием.

Главная тема в лагере "сине-желтых" – травма Виталия Миколенко. Партнеры упрекают грубияну из сборной Молдовы, но сам защитник и врач сборной сохраняют осторожный оптимизм.

Травмы перед Евро-2024

Проблемы со здоровьем продолжают выкашивать игроков разных сборных. Германия потеряла полузащитника Баварии из-за небанальной болезни.

Есть тревога у сборных Франции, многострадальных Нидерландов и Польши.

Большое переселение тренеров

За один день огромное количество именитых специалистов официально получило новую работу. Ювентус назначил Мотту, Монца сделала ставку на Несту, а Гаттузо попытается спасать карьеру в Хорватии. Фернанду Сантуш также харчами не перебирает – чемпион Европы будет тренировать скромную сборную.

А вот Эрик Тен Хаг остается во главе МЮ. Победа в Кубке Англии таки уберегла нидерландца от унизительного увольнения.

Трансферные слухи

Ну как без Лунина и Довбика? Арсенал пополнил список претендентов на кипера Реала. Довбик якобы приближается к Атлетико, пока Жирона строит грандиозные планы на лето. Украинского Пичичи "задобрили" еще одной наградой.

Тем временем Месси лишает инсайдеров хлеба. Лео публично назвал клуб, в котором завершит карьеру.