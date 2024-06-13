Главные новости 12 июня: последствия травмы Миколенко, сборная приехала на Евро, аномальная миграция тренеров
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 12 июня.
Сборная Украины
Наша национальная команда прибыла к месту своего расположения на Евро-2024. Реброва и компанию ждал очень теплый прием.
Главная тема в лагере "сине-желтых" – травма Виталия Миколенко. Партнеры упрекают грубияну из сборной Молдовы, но сам защитник и врач сборной сохраняют осторожный оптимизм.
Травмы перед Евро-2024
Проблемы со здоровьем продолжают выкашивать игроков разных сборных. Германия потеряла полузащитника Баварии из-за небанальной болезни.
Есть тревога у сборных Франции, многострадальных Нидерландов и Польши.
Большое переселение тренеров
За один день огромное количество именитых специалистов официально получило новую работу. Ювентус назначил Мотту, Монца сделала ставку на Несту, а Гаттузо попытается спасать карьеру в Хорватии. Фернанду Сантуш также харчами не перебирает – чемпион Европы будет тренировать скромную сборную.
А вот Эрик Тен Хаг остается во главе МЮ. Победа в Кубке Англии таки уберегла нидерландца от унизительного увольнения.
Трансферные слухи
Ну как без Лунина и Довбика? Арсенал пополнил список претендентов на кипера Реала. Довбик якобы приближается к Атлетико, пока Жирона строит грандиозные планы на лето. Украинского Пичичи "задобрили" еще одной наградой.
Тем временем Месси лишает инсайдеров хлеба. Лео публично назвал клуб, в котором завершит карьеру.