Главные новости 12 июля: первые проблемы Ротаня в Полесье, трансферные повороты для Лунина, Цыганкова и Забарного
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 12 июля.
УПЛ
Полесье спаслось от поражения на последних секундах – новичок житомирцев оформил дебютный гол.
Верес едва забил в ворота новичка УПЛ, Шищенко с Буковиной поиздевались над Металлистом.
Ротаню не дали осуществить желаемые трансферы в Полесье – известны причины.
Полесье не сумело забить чемпионам Австрии, ЛНЗ и Полтава сильнейшего не выявили: спарринги клубов УПЛ.
Трансферы
Байер официально представил преемника Вирца – экс-игрока Баварии, который уничтожил Шахтер в ЛЧ.
Экс-игрок Динамо официально стал одноклубником Степанова.
Экс-звезда УПЛ официально нашел новый клуб после допинг-скандала.
Полесье официально избавилось от трансферного рекордсмена, который отказывался играть в Украине.
Верес официально объявил об историческом трансфере.
Мир
Евро-2025 среди женщин: Швеция разбила Германию с глупым удалением, Польша одержала первую победу
Экс-наставник Роналду официально назначен главным тренером Фиорентины.
Украинцы за рубежом
Тренер Жироны четко определился с судьбой Цыганкова – Мичел обратился к руководству.
ПСЖ получил серьезного конкурента в битве за Забарного – источник информирует о еще двух претендентах из АПЛ.
Лунин не хочет оставаться запасным в Реале – Мендеш уже ищет новый клуб для украинца, известна позиция Мадрида.
Гасперини вынес вердикт Довбику – украинец сменит игровой номер в Роме.