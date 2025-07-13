УПЛ

Полесье спаслось от поражения на последних секундах – новичок житомирцев оформил дебютный гол.

Верес едва забил в ворота новичка УПЛ, Шищенко с Буковиной поиздевались над Металлистом.

Ротаню не дали осуществить желаемые трансферы в Полесье – известны причины.

Полесье не сумело забить чемпионам Австрии, ЛНЗ и Полтава сильнейшего не выявили: спарринги клубов УПЛ.

Трансферы

Байер официально представил преемника Вирца – экс-игрока Баварии, который уничтожил Шахтер в ЛЧ.

Экс-игрок Динамо официально стал одноклубником Степанова.

Экс-звезда УПЛ официально нашел новый клуб после допинг-скандала.

Полесье официально избавилось от трансферного рекордсмена, который отказывался играть в Украине.

Верес официально объявил об историческом трансфере.

Мир

Евро-2025 среди женщин: Швеция разбила Германию с глупым удалением, Польша одержала первую победу

Экс-наставник Роналду официально назначен главным тренером Фиорентины.

Украинцы за рубежом

Тренер Жироны четко определился с судьбой Цыганкова – Мичел обратился к руководству.

ПСЖ получил серьезного конкурента в битве за Забарного – источник информирует о еще двух претендентах из АПЛ.

Лунин не хочет оставаться запасным в Реале – Мендеш уже ищет новый клуб для украинца, известна позиция Мадрида.

Гасперини вынес вердикт Довбику – украинец сменит игровой номер в Роме.