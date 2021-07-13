Главные новости 12 июля: Италия наслаждается триумфом на Евро-2020, Динамо отдало еще одного игрока СК Днепр-1
"Футбол 24" представляет дайджест новостей за понедельник, 12 июля.
"Футбол 24" – о сборной Италии
Перемога команди Роберто Манчіні на чемпіонаті Європи прогнозовано була головною темою вчорашнього дня. Наша редакція підготувала низку якісного чтива:
Герой дня: Джанлуїджі Доннарумма проклятий Міланом, але благословенний Італією – його доля в руках авантюриста
"Вы вообще серьезно?": массовая радость за Италию – удивляет, или Неуравновешенные юнцы похоронили Англию в финале Евр
Італія врятувала футбол, або Чому перемога Англії була б великим соромом
"Коли рана загоїться, згадаємо казкову легкість з Україною". Англійські ЗМІ – про витончені тортури і агонію Саутгейта
"Від Києва до Вемблі": італійська преса – про пекло і рай, лідера без страху та урок майстрам, які винайшли футбол
Фінал Євро-2020: чудовий план хронічного боягуза розсипався перед справжнім чемпіоном, або Футболу нічого робити "вдома"
Украина
УПЛ утвердила даты и время матчей 1-го тура сезона 2021/22 – Динамо в ожидании вердикта
Александр Зинченко попал в нетипичную символическую сборную Евро-2020
Металлист 1925 усилился юным защитником из Европы
Динамо официально отпустило уже второго игрока в СК Днепр-1
Мир
Мбаппе окончательно решил покинуть ПСЖ -– громкие трансферы не изменили настроение форварда
Мадридский Атлетико объявил о переходе Родриго Де Пауля
Андрей Лунин готов вернуться в Овьедо – Анчелотти и Реал не против
Коваленко в Эмполи: Аталанта продолжит выплачивать зарплату украинца – есть нюанс