Украинцы за границей

Яремчук отдал ассист на победный гол: блестящее возвращение форварда Бенфики после травмы.

Зинченко присоединился к разгрому Норвича, а Манчестер Сити стал ближе к "золоту" АПЛ. Швед забил, поспособствовав разгромной победе Мехелена – украинец с результативным действием три последних матча.

Краковия презентовала Коноплянку: украинец сделал несколько подарков болельщикам и сконфузился на одном из первых интервью в Польше.

Мир

Челси выиграл Клубный ЧМ, дожав Палмейрас с экс-динамовцем: пенальти и "золотой мальчик" помогли Тухелю. Тьягу Силва стал лучшим игроком клубного ЧМ, повторив достижение Рамоса.

Бавария сенсационно уступила Бохуму в матче с шестью голами. Наполи упустил победу над Интером и упустил возможность возглавить турнирную таблицу Серии А.

Реал не смог одолеть Вильярреал: вялая репетиция перед матчем Лиги чемпионов против ПСЖ. Атлетико вдесятером вырвал победу над Хетафе: шедевр Эрмосо поставил точку в перестрелке с семью голами.

Эвертон разбил Лидс в матче за жизнь, а Манчестер Юнайтед не сумел победить Саутгемптон.

Спарринги клубов УПЛ

Шахтер на глазах Петракова дожал одноименный клуб из Караганды: Мудрик и Конопля делают результат.

Заря, СК Днепр-1 и Рух сыграли по два спарринга: Довбик и Булеца забили победные голы.