УПЛ

Динамо не обыграло Зарю и упустило шанс встретить Рождество на вершине УПЛ. Киевляне отпустили Шахтер на два очка. Динамо показало неплохой футбол, но расслабилось и не реализовало свои моменты. Мирча Луческу имел серьезные претензии к арбитру.

Колос эпично вырвал победу над Минаем – два гола за 2 минуты решили судьбу встречи. На стадионе сразу после финального свистка исчезло освещение. Черноморец обыграл Металлист 1925, одержав первую победу в Одессе благодаря роскошному голу Кравченко.

Роман Григорчук близок к возвращению в Черноморец. Одесская команда снова почувствовала гнев собственной торсиды – фанаты с бранью и дымовыми шашками набросились на автобус.

Марлос уходит из Шахтера

Шахтер официально подтвердил уход Марлоса. Игрок сборной Украины вроде бы обиделся и даже не пришел попрощаться с командой. В клубе объяснили, почему так получилось. Шахтер устроил Марлосу проводы, вспомнив самые лучшие моменты легенды.

Европа

Барселона в конце матча упустила победу над Осасуной – "мароканский Месси" и проклятие последних минут. Реал уверенно победил Атлетико в дерби, сделав весомую заявку на чемпионство. У Мадрида 18 очков отрыва от Барсы.

Аталанта выиграла 6 матч подряд в Серии А – Малиновский приближается к Скудетто, выход экс-динамовца не помог. Манчестер Юнайтед и Астон Вилла отменили тренировки из-за вспышки коронавируса.