Украина

Динамо потеряло очки с Колосом в поединке 13 тура УПЛ, который является последним в 2020 году. Арбитр встречи показал две красные карточки и назначил два пенальти – смотрите видео голов и обзор скандального матча с невероятным промахом Супряги. Мирча Луческу возмутился судейством и едва не повторил свою знаменитую выходку, а после игры оба тренера раскритиковали арбитраж. Правда, потеря очков не помешала Динамо стать "зимним чемпионом" Украины – даже в случае победы Шахтера над Ингульцом "горняки" не смогут догнать киевлян.

В других матчах Ворскла и Минай разошлись миром, а Рух разбил СК Днепр-1 на глазах Артема Милевского – первая победа львовян в чемпионате, которая позволила им подняться с последнего места. Теперь в УПЛ не осталось команд, которые бы не знали вкуса побед.

Полузащитник Шахтера Манор Соломон заинтересовал три гранда Серии А – израильтянин может оказаться в одной команде с Малиновским.

Наши за рубежом

Удачный день вышел для украинских футболистов, выступающих в Венгрии. Ференцварош Сергея Реброва одержал очередную победу и продолжает уверенно лидировать – ассист в активе Зубкова. Еще лучше дела у Ивана Петряка, оформившего дубль в составе Фехервара. Его команда удерживает вторую строчку турнирной таблицы.

А вот Роман Зозуля пропустил матч Альбасете из-за коронавируса. Украинский форвард сдал положительный тест и отправился на изоляцию, а его команда уступила 0:3.

Мир

Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити расписали ничью в дерби и остались за пределами еврокубковой зоны. В Мадриде было веселее – Реал переиграл Атлетико, нанеся команде Симеоне первое поражение в Ла Лиге.

Бавария и Боруссия Д снова потеряли очки. Если мюнхенцы все же добыли ничью и вернули себе лидерство, то Дортмунд опозорился, пропустив дома 5 голов от Штутгарта.

Челси уступил Эвертону, упустив шанс возглавить турнирную таблицу АПЛ минимум до поединков Тоттенхэма и Ливерпуля.