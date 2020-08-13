Главные новости 12 августа: Неймар выбил Малиновского из ЛЧ, Динамо может оформить несколько трансферов в Серию А

Шахтер – в полуфинале Лиги Европы

Вчера первая половина дня была посвящена выходу Шахтера в 1/2 финала ЛЕ. Благодаря этому достижению, "горняки" опередили два топ-клуба в рейтинге УЕФА, а Украина поднялась в таблице коэффициентов. Четыре игрока дончан, попали в символическую сборную ЛЕ. Интер, который будет противостоять украинскому клубу в полуфинале, уже потерял лидера из-за травмы.

"Растерзали в одну калитку" – рекция на успех подопечных Луиша Каштру была бурной, но не все игроки Шахтера получили высокие оценки. Журналист "Футбол 24" в Германии описал закулисье "финала восьми".

Динамо и Украина

УАФ официально утвердила календарь и регламент УПЛ, а также формат Кубка Украины 2020/21 с привилегиями для грандов.

Динамо разрывают итальянские СМИ – в Серию А могут перейти несколько игроков киевского клуба. Уже есть конкретика что Владиславу Супряге – за него дают большую сумму. А вот Александр Андриевский может оказаться в СК Днепр-1.

В то же время, в Киеве мы точно не увидим Антонио Чолака – руководство "бело-синих" опроверго слухи о переговорах, а сын Ривалдо, которого тоже сватали в Динамо, уже подписал контракт с Краковией, где выступает Алексей Дитятьев.

Мир

Малиновский драматично вылетел из Лиги чемпионов – ПСЖ на последних минутах шокировал Аталанту двумя голами и вырвал путевку в 1/2 финала ЛЧ.

Барселона сообщила о заражении своего игрока коронавирусом, Жан-Клер Тодибо сам признался, что речь шла о нем.

Ювентус официально расторг контракт с Блезом Матюиди, а мадридский Реал досрочно вернул Мартина Эдегора из Сосьедада.