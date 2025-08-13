Лига чемпионов

Динамо безвольно проиграло Пафосу и вылетело из ЛЧ – Украина не знала такого провала 20 лет. Видеообзор матча. Пресс-конференция Шовковского после провала – шок от собственной команды, трансферы нужны в каждую линию.

Трубин снова не пропустил и помог Бенфике выйти в решающий раунд отбора ЛЧ – "орлы" раздавили Ниццу 4:0.

Украинец забил пенальти, но вылетел, камбэк Моуринью с шедевром экс-звезды Шахтера, Црвена Звезда хохочет с Динамо: ЛЧ.

Известны все пары плей-офф Лиги чемпионов: Трубин снова сыграет против Моуринью.

Украина

Умер отец Георгия Судакова за день до 51-летия – трогательное прощание звезды Шахтера.

Михавко оказался на радарах Ливерпуля – защитник Динамо имеет в конкурентах звезду АПЛ и претендента в сборную Италии.

Динамо официально внесло в заявку УПЛ нового нападающего.

Мир

Реал легко разбил команду из Австрии в спарринге – издевательский дубль Мбаппе, Лунин получил крохи и спас.

Бавария победила в контрольном матче благодаря шедевру воспитанника (ВИДЕО).

Трансферы

100-миллионная звезда Манчестер Сити официально стал одноклубником Миколенко.

Клуб Фабрегаса официально подписал чемпиона Европы.

Цыганков получил звездного партнера – он играл вместе с де Брюйне и Гризманном.

Украинцы за границей

Забарный официально стал игроком ПСЖ – украинец удивил выбранным номером. Илья впервые встретился с новыми партнерами – ПСЖ показал видео приема и отлета на Суперкубок Европы.

Забарный пришел в ПСЖ на фоне большого скандала – чемпион Европы публично сжег мосты с клубом.

Довбик заинтересовал еще один клуб из АПЛ – ранее он хотел переманить другого украинца.