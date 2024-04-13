Главные новости 12 апреля: Карпаты приблизились к УПЛ, Цыганков снова травмирован, Лунин нужен Баварии
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 12 апреля.
Украина
Карпаты шедевром прибили конкурента и имеют +12 для УПЛ, Полтава устроила камбэк против Агробизнеса: Первая лига.
Умер экс-президент Подолья – он был отцом украинского обладателя Кубка УЕФА, которого не стало 3 месяца назад.
Мир
Бавария выбрала фаворита на замену Тухелю – он уже работал с мюнхенцами.
Англия и Германия борются за дополнительную путевку в Лигу чемпионов – Ливерпуль подставил АПЛ и помог Серии А.
Хави готов остаться в Барселоне, если клуб выполнит два условия – известны фамилии, которые отменят отставку.
Украинцы за рубежом
Лунин остается в списке желаний Баварии – украинец может стать стратегическим трансфером.
Цыганков рискует досрочно завершить сезон – врач озвучил возможные сроки восстановления лидера Жироны.
Украинец попал в символическую сборную 1/4 Кубка чемпионов КОНКАКАФ – в полуфинале ждет обидчик Месси и Кривцова.
Трубин прибавил 43 миллиона и является самым дорогим молодым кипером мира – прогресс Забарного также впечатляет.