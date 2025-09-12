Главные новости 11 сентября: украинец принес Барселоне победу на чемпионате мира, фиаско Ворсклы и Колоса в еврокубках
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 11 сентября.
Украина
Ворскла проиграла Левену в Лиге чемпионов, а Колос уступил Влзании в квалификации Лиги Европы.
Шахтер унижает Динамо, список возглавил новый исполнитель – Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ.
Карпаты резко раскритиковали Барселону за приглашение россиянина на матч с украинцами.
Рух пожалуется в ФИФА и УЕФА из-за сорванного трансфера, а Ворскла официально подписала защитника Александрии.
Украинцы за рубежом
Барселона выиграла чемпионат мира – единственный гол забил игрок сборной Украины в стиле Месси (ВИДЕО).
Украинский форвард сменил клуб в Европе, а Бенфика выставила клаусулу за Судакова.
Ванат провел первую тренировку с Жироной, а Лунин вернулся в общую группу Реала.
Яремчук рискует пропустить стартовый матч Лиги чемпионов, а Зинченко не имеет права дебютировать за Ноттингем Форест в ближайшем матче.
Сикан получил нового претендента – клуб с защитником Динамо может "спасти" экс-игрока Шахтера.
Мир
Луческу готов попрощаться со сборной Румынии после провала в стиле Реброва, а тренер сборной Молдовы подал в отставку после 1:11.
Онана официально стал одноклубником трех украинцев.
Клуб Бензема оформил усиление более чем на 20 млн, а сын Роналдиньо официально перебрался в Чемпионшип.
Ройс стал президентом медиакоманды – легендарный полузащитник пополнил "клуб Подольски и Хуммельса".