Украина

Ворскла проиграла Левену в Лиге чемпионов, а Колос уступил Влзании в квалификации Лиги Европы.

Шахтер унижает Динамо, список возглавил новый исполнитель – Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ.

Карпаты резко раскритиковали Барселону за приглашение россиянина на матч с украинцами.

Рух пожалуется в ФИФА и УЕФА из-за сорванного трансфера, а Ворскла официально подписала защитника Александрии.

Украинцы за рубежом

Барселона выиграла чемпионат мира – единственный гол забил игрок сборной Украины в стиле Месси (ВИДЕО).

Украинский форвард сменил клуб в Европе, а Бенфика выставила клаусулу за Судакова.

Ванат провел первую тренировку с Жироной, а Лунин вернулся в общую группу Реала.

Яремчук рискует пропустить стартовый матч Лиги чемпионов, а Зинченко не имеет права дебютировать за Ноттингем Форест в ближайшем матче.

Сикан получил нового претендента – клуб с защитником Динамо может "спасти" экс-игрока Шахтера.

Мир

Луческу готов попрощаться со сборной Румынии после провала в стиле Реброва, а тренер сборной Молдовы подал в отставку после 1:11.

Онана официально стал одноклубником трех украинцев.

Клуб Бензема оформил усиление более чем на 20 млн, а сын Роналдиньо официально перебрался в Чемпионшип.

Ройс стал президентом медиакоманды – легендарный полузащитник пополнил "клуб Подольски и Хуммельса".