Украина

Вернулась с перерыва Премьер-лига. В дебютном матче второго тура Динамо потеряло очки с Десной дома. Смотрите видеообзор первой неудачи Мирчи Луческу во главе киевлян. Румынский специалист выделил самый большой позитив с матча и очертил главный негатив.

Динамо из-за травмы потеряло еще одного основного защитника перед стартом в Лиге чемпионов. "Бело-синие" объявили заявку на матч ЛЧ против АЗ – несколько именитых игроков вне списка.

Фран Соль может пойти по пути Андрея Лунина – есть проблема, которая мешает трансферу форварда. Шахтер имеет предложения по двум легионерам. Львов отпустил своего лидера в португальский клуб и подписал экс-игрока Карпат.

Минздрав разрешил проведение поединков Лиги чемпионов, Лиги Европы и сборной Украины со зрителями, но есть нюансы.

Наши за границей

Андрей Ярмоленко получил экзотический вариант продолжения карьеры – он может переехать в Китай. Тренер украинца прокомментировал эти слухи. А сегодня Ярмола стартует в новом сезоне АПЛ. Зинченко может стать частью перехода Кулибали – агент Александра раскрыл планы.

Роман Яремчук подал заявку на трансфер из Гента. Форвард сборной Украины продолжает войну с главным тренером, который вчера даже не включил его в заявку на матч чемпионата. Гент без участия украинского трио вернулся на тропу поражений, а наставник нерешительно объяснил отсутствие Яремчука.

Николай Морозюк отдал победу Фенербахче в матче-открытии турецкого чемпионата, став худшим на поле. Ференцварош уничтожил Пакш с хет-триком в первом тайме – Сергей Ребров экспериментирует с ролью Игоря Харатина.

''Динамо? Ничего серьезного'': Зозуля может остаться в Альбасете на худших условиях. Василий Кравец станет заменой Костевичу в польском клубе – стороны уже договорились о трансфере.

Европа

Лидс официально продолжил сотрудничество с Марсело Бьелсой. Ливерпуль против легендарной потери АПЛ, битва гроссмейстеров в Лондоне и изысканный Ле Классик: топ-5 матчей уик-энда. Ливерпуль представил новый комплект стильной черной формы.

Неймар вернулся к тренировкам после перенесенного коронавируса. Барселона контактировала с представителями Обамеянга – Куман изменил планы каталонцев. Герта сенсационно вылетела из Кубка Германии в сумасшедшем матче с 9 голами.