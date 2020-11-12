Сборная Украины

Украина проиграла Польше в товарищеском матче без логики. Подарки Ярмоленко и Лунина стали решающими – один Андрей не реализовал пенальти, а другой привез обидный гол. Ярмола еще и испортил серию успешных 11-метровых, проиграв дуэль каркасу ворот.

Несмотря на отрицательный результат, "сине-желтые" отыграли лучше соперника. Даже наставник сборной Польши признал фартовость своей победы. Андрей Шевченко заявил, что ему понравилось все, кроме результата, а критиковать Лунина отказался. Он серьезно беспокоит испанскую прессу – это уникальный случай в Реале.

Следующий матч сборная Украины проведет 14 ноября против Германии в рамках Лиги наций. Бундестим подготовилась победой над Чехией – обескровленный состав, MVP из Гладбаха и полезные дебютанты.

Украина

Динамо сообщило результаты новых тестов на коронавирус. 8 игроков вылечились – среди них два голкипера и ряд основных исполнителей. Но есть плохие новости – выявлена ​​группа новых инфицированных. В частности, положительный тест в молодежной сборной Украины сдал Нещерет. Защитник Динамо заинтересовал клубы Испании и Италии.

В Украине ввели карантин выходного дня, но проведению матчей чемпионата Украины это не помешает. Екатерина Монзуль официально получила назначение на матч Лиги наций. Сборная Украины рискует потерять врожденного бомбардира: слухи о Баварии, стиль Яремчука и немецкий паспорт.

Европа

Топ-сборные провели спарринги. Франция сенсационно уступила Финляндии, Нидерланды и Испания разошлись миром, а Португалия унизила Андорру. Дания уверенно обыграла Швецию, а Турция и Хорватия в адской перестрелке не определили сильнейшего.

Ювентус планирует грандиозный обмен с ПСЖ – Роналду станет жертвой своей зарплаты. А еще ПСЖ поддерживает контакт с отцом Месси – парижане готовятся к официальным переговорам зимой. Неймар определился относительно условий продления соглашения с французским клубом – финансовый фактор отошел на второй план.