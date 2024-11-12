Главные новости 11 ноября: сборная Украины потеряла еще одного игрока, Довбика наградили историческим трофеем
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 11 ноября.
Украина
Рух может подписать форварда, поигравшего в Серии А – легионер уже находится на просмотре во Львове.
Сборная Украины понесла очередную потерю – игрок, который только-только заменил Цыганкова.
"Это возмутило Ярмоленко": Ребров рассказал о неприемлемой ситуации в сборной Украины на Евро-2024.
Основал Нефтяник, Ассистировал Фоменко в сборной и открыл Ящука: Интервью Любомира Кузьмяка с Валерием Душковым, бывшим тренером сборной Украины и многолетним соратником Михаила Фоменко.
Коваленко хочет вернуться в знакомый для себя чемпионат – украинец уже отверг несколько предложений.
Мир
Анчелотти не хочет отправлять Лунина в запас после восстановления Куртуа – в Реале высоко оценили вклад украинца в игру.
Довбик наконец дождался трофея Пичичи – фото украинца с наградой.
Клуб-сенсация ЛЧ официально объявил замену тренеру, которого забрал Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед официально избавился от лучшего тренера в истории клуба по проценту побед.
ПСЖ может уволить Луиса Энрике из-за провалов в ЛЧ – парижанам предлагают тренера, который крушил Шахтер 8:4.
"Фильм, который мы уже видели": Довбик получил вердикт от итальянских СМИ за фиаско с Болоньей.