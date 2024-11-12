Украина

Рух может подписать форварда, поигравшего в Серии А – легионер уже находится на просмотре во Львове.

Сборная Украины понесла очередную потерю – игрок, который только-только заменил Цыганкова.

"Это возмутило Ярмоленко": Ребров рассказал о неприемлемой ситуации в сборной Украины на Евро-2024.

Основал Нефтяник, Ассистировал Фоменко в сборной и открыл Ящука: Интервью Любомира Кузьмяка с Валерием Душковым, бывшим тренером сборной Украины и многолетним соратником Михаила Фоменко.

Коваленко хочет вернуться в знакомый для себя чемпионат – украинец уже отверг несколько предложений.

Мир

Анчелотти не хочет отправлять Лунина в запас после восстановления Куртуа – в Реале высоко оценили вклад украинца в игру.

Довбик наконец дождался трофея Пичичи – фото украинца с наградой.

Клуб-сенсация ЛЧ официально объявил замену тренеру, которого забрал Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед официально избавился от лучшего тренера в истории клуба по проценту побед.

ПСЖ может уволить Луиса Энрике из-за провалов в ЛЧ – парижанам предлагают тренера, который крушил Шахтер 8:4.

"Фильм, который мы уже видели": Довбик получил вердикт от итальянских СМИ за фиаско с Болоньей.