Украина

Безусловно, главным событием вчерашнего дня стало освобождение Херсона. Уроженец этого города Виктор Коваленко поблагодарил ВСУ, его земляк Александр Караваев рассказал о находившихся в оккупации родителях.

И, конечно, все инфопространство заполнили арбузы – Шахтер, Динамо и другие клубы УПЛ отреагировали на освобождение Херсона из-под российской оккупации.

УПЛ утвердила дату и время поединков последнего тура в 2022 году.

Трансферы

Арсенал пытается оформить трансфер Мудрика хитрым путем – Шахтер не ведется, но уже выбрал замену для своего воспитанника в Хорватии. Также на Мудрика претендует Ньюкасл – арабские миллиардеры одобрили подписание.

Антонио Конте может помочь Руслану Малиновскому попрощаться с Джан Пьеро Гасперини. Виктор Вацко заверил, что Тоттенхэм точно интересуется одним из лидеров сборной Украины.

Еще больше ослабить дончан хочет их бывший наставник. Более того, Брайтон готовит настоящее "ограбление" Шахтера, ведь Де Дзерби хочет минимум трех игроков.