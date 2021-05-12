Украина

В Италии сообщают, что Шахтер подписал контракт с Роберто Де Дзерби. Динамо предложило Мирче Луческу продлить соглашение. Владислав Кулач, который стал лучшим бомбардиром УПЛ, близок к переходу в Динамо.

Заря продлила контракты с двумя ветеранами УПЛ. Алексей Хобленко официально продолжит карьеру в Норвегии. Львов переподписал творца героического завершения сезона. Динамо получит деньги за Че Че – новое руководство Сан-Паулу нашло способ погасить долг.

Шахтер лучше Динамо и сенсационный дуэт форвардов – символическая сборная сезона УПЛ. Александр Ярославский озвучил немалую сумму, нужную на восстановление инфраструктуры Металлиста.

Наши за границей

Александр Зинченко третий раз стал чемпионом Англии – Манчестер Сити официально оформил титул после поражения резервистов Манчестер Юнайтед от Лестера. Это уже 9 трофей для украинца в ​​Англии.

Стоит ли Динамо возвращать Андрея Ярмоленко: тупик в Вест Хэме, большой риск для Луческу и преждевременное окончание карьеры. Марьян Швед может не вернуться в Селтик – Мехелен подтвердил желание сохранить украинца.

Сергей Ребров получил награду лучшему тренеру года в Венгрии. Зинедин Зидан объяснил Лунину, что Реал требует от вратарей. Ревью уик-энда: Малиновский не останавливается, шедевр Петряка, игроки Украины U-21 зажгли в Германии и Испании.

Европа

УЕФА окончательно меняет место проведения финала Лиги чемпионов – не Англия и не Стамбул. Ляпорт будет вызван в сборную Испании – защитник Манчестер Сити может помочь команде Луиса Энрике уже на Евро-2020. Реал потерял еще двух основных защитников перед заключительными поединками сезона.

Барселона расписала ничью с Леванте в битве с шестью голами – каталонцы рискуют отпустить Реал и Атлетико в отрыв. Джиджи Буффон объявил об уходе из Ювентуса, а Криштиану Роналду будет настаивать на этом при одном условии.