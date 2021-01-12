Украина

Киевское Динамо прошло медосмотр после зимних каникул и провело первую тренировку после отпуска – Сидклей и Кадири в обойме.

Донецкий Шахтер снял документальный фильм о поездке на Донбасс: Малышев и Хочолава – в главных ролях, фон – руины и минные поля. Президент СК Днепр-1 Береза ​​опроверг финансовые проблемы клуба.

Полтавская Ворскла указала на дверь пяти игрокам. В свою очередь Александр Рябоконь объявил о завершении карьеры ветерана Десны.

Европа

В Кубке Англии Вест Хэм вырвал победу над клубом 5-й лиги – Ярмоленко стал худшим в поединке. В свою очередь Манчестер Юнайтед сойдется в поединке с Ливерпулем, проходной соперник для Зинченко – жеребьевка следующей стадии турнира.

В чемпионате Испании Бетис в меньшинстве переиграл Уэску, а Хетафе уверенно одолел Эльче. Тем временем Специя одолела Сампдорию в тяжелом матче Серии А.

''Отобрать место у Куртуа – невозможно": ведущий испанский журналист дал совет Лунину – эксклюзив "Футбол 24". Дортмундская Боруссия потеряла Витселя до конца сезона – бельгиец рискует пропустить Евро-2020.

Трансферы и слухи

Киевское Динамо может перехватить Алекса Тейшейру у Луческу-младшего. Бразилец Бернард может снова стать игроком Шахтера.

Итальянский Милан официально отпустил своего защитника в чемпионат Турции. Туринский Ювентус договорился о переходе таланта молодежной сборной Италии.

Ветеран Дани Алвес намекнул на возвращение в Севилью – самый титулованный игрок мира может снова засиять в Ла Лиге. Лондонский Вест Хэм может компенсировать уход Алле форвардом Реала.