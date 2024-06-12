Сборная Украины

Национальная сборная провела последний спарринг перед Евро-2024, разгромив Молдову. Голами отметились Яремчук, Цыганков, Довбик и Судаков. Сергей Ребров оценил подготовку к чемпионату Европы. Болельщики выбрали неочевидного "Льва матча", а герой воспринял награду с тонким юмором.

Миколенко получил травму в спарринге с Молдовой. Спортивный врач оценил шансы защитника сборной Украины сыграть на Евро-2024. "Возиться с колхозами в УПЛ – не то же самое": карма за Польшу, как заменить Миколенко, смертельное оружие и наш Кьеллини.

Европа

Артем Довбик достиг принципиальной договоренности с новым клубом. Реал выбрал приоритетный клуб для продажи Лунина – Перес не собирается усиливать конкурента. Президент УЕФА выступает за возвращение россиян в турниры. Левандовски официально пропустит первый матч Евро-2024.

Украина

Карпаты окончательно назвали тренера на следующий сезон. ЛНЗ официально нашел замену Дулубу в Европе – черкасцев возглавил экс-тренер Шахтера и Барселоны. Черноморец в шаге от трансфера вратаря Шахтера. На карте Украины появятся 4 новых профессиональных клуба.