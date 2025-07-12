УПЛ

Динамо не сумело переиграть пятикратного обладателя Кубка Англии – точный удар Ваната погасил пыл соперника.

Шахтер с хет-триком Траоре разбил словенский Бринье – очередной разгром от "горняков" после феерии в Лиге Европы.

Колос сокрушил Левый Берег в нетипичном спарринге – девять голов и дебют ценного новичка.

Кубок Украины официально стартует в новом формате – обновленные правила и трофей.

Ворскла нашла неожиданную замену Любеновичу – экс-наставник полтавчан "сбежал" спустя 2,5 недели работы.

ЮКСА подписала защитника Мариуполя, который более двух лет провел в плену.

Трансферы

Шахтер официально объявил о переходе экс-футболиста Барселоны – он играл вместе с Тураном.

Вингер Динамо официально променял Испанию на 2-кратного обладателя Кубка Франции.

Лидер Вереса официально сменил УПЛ на Первую лигу, а Заря объявила о подписании защитника с опытом выступлений в еврокубках.

Полесье избавилось от своего лидера, который отказывался играть в УПЛ – легенда Шахтера принес житомирцам первые серьезные деньги.

Экс-защитник Шахтера продолжит карьеру в Италии.

Мир

Женское Евро-2025: Италия уступила Испании, но пролезла в плей-офф, Португалия опозорилась с аутсайдером Португалия опозорилась с аутсайдером.

Кристал Пэлас официально исключен из Лиги Европы.

Ньюкасл совершил второй рекордный трансфер в истории клуба.

Ноттингем Форест хочет подать в суд на Тоттенхэм – "шпоры" договаривались о трансфере игрока в обход клуба.