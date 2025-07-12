Главные новости 11 июля: Шахтер устроил очередное побоище, Динамо отскочило с англичанами, апгрейт Кубка Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 11 июля.
УПЛ
Динамо не сумело переиграть пятикратного обладателя Кубка Англии – точный удар Ваната погасил пыл соперника.
Шахтер с хет-триком Траоре разбил словенский Бринье – очередной разгром от "горняков" после феерии в Лиге Европы.
Колос сокрушил Левый Берег в нетипичном спарринге – девять голов и дебют ценного новичка.
Кубок Украины официально стартует в новом формате – обновленные правила и трофей.
Ворскла нашла неожиданную замену Любеновичу – экс-наставник полтавчан "сбежал" спустя 2,5 недели работы.
ЮКСА подписала защитника Мариуполя, который более двух лет провел в плену.
Трансферы
Шахтер официально объявил о переходе экс-футболиста Барселоны – он играл вместе с Тураном.
Вингер Динамо официально променял Испанию на 2-кратного обладателя Кубка Франции.
Лидер Вереса официально сменил УПЛ на Первую лигу, а Заря объявила о подписании защитника с опытом выступлений в еврокубках.
Полесье избавилось от своего лидера, который отказывался играть в УПЛ – легенда Шахтера принес житомирцам первые серьезные деньги.
Экс-защитник Шахтера продолжит карьеру в Италии.
Мир
Женское Евро-2025: Италия уступила Испании, но пролезла в плей-офф, Португалия опозорилась с аутсайдером Португалия опозорилась с аутсайдером.
Кристал Пэлас официально исключен из Лиги Европы.
Ньюкасл совершил второй рекордный трансфер в истории клуба.
Ноттингем Форест хочет подать в суд на Тоттенхэм – "шпоры" договаривались о трансфере игрока в обход клуба.