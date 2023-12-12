Динамо

Динамо официально объявило имя постоянного главного тренера. Им стал Александр Шовковский, который дал первый комментарий и рассказал, что у него будет новый помощник.

Суркис прокомментировал первую часть сезона Динамо – назначение тренера, главный провал и планы на зиму.

Хачериди вернулся в Динамо – известна роль скандального экс-защитника.

Динамо выстрадало победу в дерби – 2 удаления и пенальти, джокер Шовковского решает, воспитанник чуть не прибил.

Украина

Шевченко может получить серьезного конкурента на выборах президента УАФ – сигналы от другой легенды сборной Украины.

Монзуль официально отстранена от работы за грубую ошибку в матче Шахтер – Верес.

Шахтер объявил заявку на решающий матч ЛЧ против Порту – лидер "горняков" не успел восстановиться.

Мир

Ибрагимович официально в третий раз вернулся в Милан – руководство подтвердило назначение легенды.

Коваленко дебютировал в старте Эмполи – команда украинца спаслась от поражения после ужасного ляпа голкипера.

Коноплянку выгоняют из ЧФР Клуж – президент клуба заявил об огромном разочаровании украинцем.