Главные новости 11 декабря: Шовковский стал главным тренером Динамо, конкурент для Шевченко, проблема Коноплянки
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за понедельник, 11 декабря.
Динамо
Динамо официально объявило имя постоянного главного тренера. Им стал Александр Шовковский, который дал первый комментарий и рассказал, что у него будет новый помощник.
Суркис прокомментировал первую часть сезона Динамо – назначение тренера, главный провал и планы на зиму.
Хачериди вернулся в Динамо – известна роль скандального экс-защитника.
Динамо выстрадало победу в дерби – 2 удаления и пенальти, джокер Шовковского решает, воспитанник чуть не прибил.
Украина
Шевченко может получить серьезного конкурента на выборах президента УАФ – сигналы от другой легенды сборной Украины.
Монзуль официально отстранена от работы за грубую ошибку в матче Шахтер – Верес.
Шахтер объявил заявку на решающий матч ЛЧ против Порту – лидер "горняков" не успел восстановиться.
Мир
Ибрагимович официально в третий раз вернулся в Милан – руководство подтвердило назначение легенды.
Коваленко дебютировал в старте Эмполи – команда украинца спаслась от поражения после ужасного ляпа голкипера.
Коноплянку выгоняют из ЧФР Клуж – президент клуба заявил об огромном разочаровании украинцем.