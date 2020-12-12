Главные новости 11 декабря: новый клуб для Яремчука, Динамо и Шахтер солидно заработали в Лиге чемпионов
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 11 декабря.
Украина
Александр Головко покинул пост главного тренера перволигового Кременя. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Шахтер заработал больше Динамо в этом сезоне еврокубков – известны солидные доходы всех украинских клубов.
Потенциально самый слабый соперник Динамо в 1/16 ЛЕ отобрал исторический рекорд в МЮ и Ювентуса – нереальный спасение.
Мир
ФИФА назвала претендентов на ежегодную награду The Best FIFA. Среди игроков тройку сформировали Роналду, Месси и Левандовски. Среди тренеров в тройку номинантов ворвался Марсело Бьелса.
Универсал мюнхенской Баварии Давид Алаба вышел из переговорного процесса относительно нового контракта. Австриец серьезно настроен перейти в Реал.
Рональд Куман отреагировал на неудачи команды и уже готовит усиление во время зимнего трансферного окна. Барселона должна купить двух игроков.
Украинцы за рубежом
Защитник Евгений Чеберко очень успешно дебютировал в Лиге Европы. Украинский легионер австрийского ЛАСКа попал в символическую сборную последнего тура группового этапа.
Богдан Михайличенко помог Андерлехту одолеть лидера чемпионата Бельгии и прервать безвыигрышную серию.
Бывший тренер Динамо Висенте Гомес заявил, что Роману Яремчуку следует подумать над тем, чтобы сменить бельгийский Гент на чемпионат Испании.