Главные новости 11 декабря: новый клуб для Яремчука, Динамо и Шахтер солидно заработали в Лиге чемпионов

Украина

Александр Головко покинул пост главного тренера перволигового Кременя. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Шахтер заработал больше Динамо в этом сезоне еврокубков – известны солидные доходы всех украинских клубов.

Потенциально самый слабый соперник Динамо в 1/16 ЛЕ отобрал исторический рекорд в МЮ и Ювентуса – нереальный спасение.

Мир

ФИФА назвала претендентов на ежегодную награду The Best FIFA. Среди игроков тройку сформировали Роналду, Месси и Левандовски. Среди тренеров в тройку номинантов ворвался Марсело Бьелса.

Универсал мюнхенской Баварии Давид Алаба вышел из переговорного процесса относительно нового контракта. Австриец серьезно настроен перейти в Реал.

Рональд Куман отреагировал на неудачи команды и уже готовит усиление во время зимнего трансферного окна. Барселона должна купить двух игроков.

Украинцы за рубежом

Защитник Евгений Чеберко очень успешно дебютировал в Лиге Европы. Украинский легионер австрийского ЛАСКа попал в символическую сборную последнего тура группового этапа.

Богдан Михайличенко помог Андерлехту одолеть лидера чемпионата Бельгии и прервать безвыигрышную серию.

Бывший тренер Динамо Висенте Гомес заявил, что Роману Яремчуку следует подумать над тем, чтобы сменить бельгийский Гент на чемпионат Испании.