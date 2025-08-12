Главные новости 11 августа: Забарный начнет с россиянином, Роналду сделал предложение Джорджине, Динамо отпустило игрока
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 11 августа.
Украина
Заря победила Кудривку – сын Саленко забил дебютный гол в УПЛ, голкипер Яшков выполнил ассист.
Срна наехал на судей за матч против Карпат – директор Шахтера показал два эпизода: Ничего не изменилось, та же история.
ФСК Мариуполь уступил Прикарпатью – лучший бомбардир Первой лиги снова забил и вывел в лидеры.
Пафос – Динамо
Предматчевая пресс-конференция Шовковского – о тяжелом графике и возможном изменении тактики киприотов.
Где смотреть ответный матч квалификации Лиги чемпионов – доступна бесплатная трансляция.
Динамо готовит неожиданное усиление для Шовковского, – источник.
Мир
Роналду сделал Джорджине предложение – известен ответ на роскошное кольцо (ФОТО).
Интер Майами без Месси опозорился с Орландо – дубль экс-партнера Малиновского, Суарес почти забил с центра поля – ВИДЕО.
УЕФА официально понизил Кристал Пэлас до Лиги конференций – известно, кто заберет их место в ЛЕ.
Сборная Испании официально уволила главного тренера после неудачи на женском Евро.
Трансферы
Атлетико продолжает трансферную революцию на 175 млн евро – чемпион Европы официально стал седьмым новичком.
Сын легенды Динамо официально перебрался к дебютанту УПЛ.
Украинцы за рубежом
Довбик получил неожиданный вариант из АПЛ – украинца может подписать легендарный клуб.
Забарный успешно прошел медосмотр и уже является игроком ПСЖ, – топ-издание Франции. Правда, украинец рискует делить раздевалку с россиянином – ПСЖ показательно унижает суперзвезду.
Вьюнник забил свой дебютный мяч в сезоне на глазах у президента Польши – ВИДЕО.