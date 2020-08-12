Главные новости 11 августа: Шахтер вышел в 1/2 ЛЕ, первое поражение Динамо с Луческу, список Шевченко на Лигу наций

Лига Европы

Шахтер вышел в полуфинал Лиги Европы 2019/20. "Горняки" разгромили Базель со счетом 4:1 и в полуфинале сыграют против миланского Интера – смотрите видео голов и обзор матча. Таким образом, определились полуфинальные пары турнира, а матчи пройдут 16 и 17 августа в Германии. Решающий поединок запланирован на 21 августа и пройдет в Кельне.

Украина

Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков, вызванных на поединки Лиги наций против Швейцарии и Испании. Пока что в списке 36 исполнителей, среди которых есть и дебютанты. Правда, данный перечень должен несколько сократиться.



Динамо впервые проиграло при Мирче Луческу. Обидчиком "бело-синих" стала черниговская Десна, которая заняла 4 место в УПЛ 2019/20. В составе киевлян голом отметился Цыганков – смотрите видеообзор игры.



К слову, Динамо якобы интересуется сыном Ривалдо. Об интересе киевлян к бразильцу сообщили румынские СМИ. А вот форвард Динамо Владислав Супряга заинтересовал Аталанту. Об этом информируют уже итальянские медиа.



Шахтер заявил НСК Олимпийский в статусе домашней арены на сезон 2020/21. Таким образом, "горняки" будут принимать своих соперников в Киеве. Также донецкий клуб официально попрощался с одним из бразильцев.

Мир

Альфонс Ареола официально покинул Реал – путь для возвращения Андрея Лунина открыт. Голкипер сборной Украины в следующем сезоне станет дублером Тибо Куртуа в мадридском гранде.

Поединок Лиги чемпионов был перенесен из-за коронавируса. Судьбу матча определят позже.