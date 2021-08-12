Украина

Динамо в перенесенном матче УПЛ спокойно переиграло Минай и возглавило турнирную таблицу УПЛ. Эрик Рамирес эффектно дебютировал за киевлян, записав себе в актив ассист и гол. Шикарный матч провел Буяльский, а вот Селезнев разочаровал пенсионерским футболом. А еще Евгений устроил жесткую перепалку с Караваевым.

Появилась информация, что следующим тренером сборной Украины станет Александр Петраков. Специалист якобы уже согласился возглавить главную команду страны. А вот Сергей Ребров готовит Аль-Айн к новому сезону. На пути его назначения в сборную Украины стоят агенты.

Еврокубки

Челси завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв Вильярреал в серии пенальти. Героем вечера за несколько минут стал Кепа – он вышел специально под "лотерею" и потянул два удара.

Шахтер накануне прошел Генк в Лиге чемпионов. Роберто Де Дзерби не волшебник, но дончане обязаны проходить Монако – провал в плей-офф ЛЧ будет катастрофой. День Украины в ЛЧ: наши почти во всех парах, дуэль с Россией, рывок в таблице коэффициентов и отчаяние конкурентов.

Роман Яремчук прокомментировал феерический дебют за Бенфику против Спартака и дал обещание португальцам. Украинец получил награду за успех в матче с россиянами – Бенфика изменила название клубного Twitter в честь Яремчука.

Месси в ПСЖ

ПСЖ красиво представил Лионеля: неистовство фанов, триумф Аль-Хелаифи и единственное условие аргентинца. "Он творит магию": шейхи уверены, что ПСЖ изменил историю футбола трансфером Месси. "Чувствую себя счастливым": Месси в восторге от переезда в Париж и дал амбициозное обещание.