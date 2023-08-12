"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 11 августа.

Украина

Динамо, СК Днепр-1 и Заря могут присоединиться к телепулу УПЛ – источник раскрыл приблизительную стоимость подписки.

Днепр-1 уволит Кучера в случае невыхода в группу еврокубков – клуб размышляет над сенсационным предназначением.

Первая лига: Карпаты продолжили победную серию, взяв реванш за вылет из Кубка – все результаты.

Мир

Ман Сити вынес Бернли в первом матче АПЛ 2023/24 – исторический Холанд поссорился с партнером и Гвардиолой, потеря звезды.

Харри Кейн наконец-то прибыл в Мюнхен для завершения трансфера в Баварию.

Украинцы за границей

Владислав Кочергин забил за Ракув во втором матче подряд – автогол отобрал ничью у чемпиона Польши.

Жирона интересуется еще двумя украинцами – сложные отношения с Динамо помешали трансферу.

Лунин получил неожиданный сигнал от Анчелотти – тренер удивил словами об украинце после травмы Куртуа.

Малиновский может пойти по пути звезд – хавбек Марселя имеет варианты в топ-чемпионатах и Саудовской Аравии.