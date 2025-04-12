"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 11 апреля 2025 года.

Украина

Сборная Украины по футзалу гарантировала выход на Евро-2026, уничтожив Кипр 11 голами – покер лучшего бомбардира отбора.

Шахтер разгромил ЛНЗ за 13 минут – Марлон присоединился к трем голам, оформив дубль, Фесюн дебютировал за "горняков".

Игрок сборной Украины неожиданно быстро восстановился от травмы – его команда борется за выживание в Англии.

Экс-футболист Динамо покинул клуб из Казахстана – ранее там играли еще двое украинцев.

Вацко расставил точки над "і" в ситуации с невызовом Степанова в сборную Украины и рукоприкладством со стороны тренеров.

Ромарио собирается посетить Украину – сын легендарного футболиста назвал одно условие.

Первая лига: Виктория расписала ничью с Прикарпатьем, Эпицентр вырвал победу против СК Полтавы.

Вторая лига: дубль Руха сенсационно проиграл середняку, Александрия-2 спаслась благодаря шедевральному автоголу.

Мир

Салах официально продлил контракт с Ливерпулем – он наконец получил все, о чем просил.

Ван Дейк вслед за Салахом продлил контракт с Ливерпулем – долгожданная сделка для капитана на 2 года.

Звездного одноклубника Зинченко признали игроком недели в ЛЧ после дубля со штрафных в ворота Реала.

Реал получит мощное усиление перед матчем с Арсеналом в ЛЧ – ключевой хавбек готов вернуться на поле.

Барселона узнала окончательный вердикт после жалобы Осасуны – команде грозило техническое поражение в матче Ла Лиги.

Барселона сделала Флику предложение по новому соглашению – тренер каталонцев не спешит принимать решение.

Внучка экс-президента Барселоны трагически погибла в авиакатастрофе – ее дедушка привез Кройфа в Каталонию.

Ди Мария, Флоренци и еще 10 игроков оказались под подозрением из-за ставок на спортивные матчи в Италии.

Милан разбил Удинезе, сохранив шансы на Лигу чемпионов – Меньян получил жуткую травму.

РБ Лейпциг удержал победу над Вольфсбургом – 80-миллионная звезда дублем поднял в зону Лиги чемпионов.

Валенсия в матче с топ-сейвами голкиперов победила Севилью – "летучие мыши" ушли в солидный отрыв от зоны вылета.