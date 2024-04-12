Главные новости 11 апреля: провал АПЛ в Лиге Европы, скромная зарплата Реброва, игрока Динамо зовут в топ-чемпионат
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 11 апреля.
Еврокубки
АПЛ тотально провалилась в Лиге Европы. Ливерпуль на Энфилде потерпел избиение от Аталанты, а Вест Хэм не смог сдержать мощный Байер. Только Астон Вилла защитила честь чемпионата, но это было в Лиге конференций.
Бенфика Анатолия Трубина удержала хоть какой-то гандикап над Марселем перед ответным матчем во Франции. Рома выиграла битву итальянских грандов у Милана.
АПЛ
На внутренней арене в Англии продолжается казнь злостных должников. Шеффилд Юнайтед и так несется в Чемпионшип, а тут грянул очковый штраф. Правда, о нем придется думать только в следующем сезоне.
Илья Забарный продолжает поражать Англию. Украинец после уверенного марта забрал престижную награду в Борнмуте.
Украинцы в Европе
Виктор Цыганков рискует пропустить топ-матч Жироны из-за травмы. Каталонцы будут биться с прямым конкурентом за зону ЛЧ – Атлетико.
Назар Волошин еще не в Европе, но у него есть вполне реальное предложение. Агент вингера Динамо подтвердил интерес французского клуба, который тесно связан с Челси.
Сборная Украины
До Евро-2024 еще 2 месяца, поэтому приходится развлекать себя внефутбольными вещами. Сергей Ребров имеет статус "середняка" по уровню зарплаты среди тренеров сборных-участниц турнира. У наставника соперника Украины заработки еще скромнее.
Наша команда U-17 позволила Кипру взять реванш в спарринге. В этой возрастной категории Евро значительно ближе – остается месяц.