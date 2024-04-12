Еврокубки

АПЛ тотально провалилась в Лиге Европы. Ливерпуль на Энфилде потерпел избиение от Аталанты, а Вест Хэм не смог сдержать мощный Байер. Только Астон Вилла защитила честь чемпионата, но это было в Лиге конференций.

Бенфика Анатолия Трубина удержала хоть какой-то гандикап над Марселем перед ответным матчем во Франции. Рома выиграла битву итальянских грандов у Милана.

АПЛ

На внутренней арене в Англии продолжается казнь злостных должников. Шеффилд Юнайтед и так несется в Чемпионшип, а тут грянул очковый штраф. Правда, о нем придется думать только в следующем сезоне.

Илья Забарный продолжает поражать Англию. Украинец после уверенного марта забрал престижную награду в Борнмуте.

Украинцы в Европе

Виктор Цыганков рискует пропустить топ-матч Жироны из-за травмы. Каталонцы будут биться с прямым конкурентом за зону ЛЧ – Атлетико.

Назар Волошин еще не в Европе, но у него есть вполне реальное предложение. Агент вингера Динамо подтвердил интерес французского клуба, который тесно связан с Челси.

Сборная Украины

До Евро-2024 еще 2 месяца, поэтому приходится развлекать себя внефутбольными вещами. Сергей Ребров имеет статус "середняка" по уровню зарплаты среди тренеров сборных-участниц турнира. У наставника соперника Украины заработки еще скромнее.

Наша команда U-17 позволила Кипру взять реванш в спарринге. В этой возрастной категории Евро значительно ближе – остается месяц.