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Главные новости 11 апреля: Яремчук вернулся к тренировкам, Зинченко получил отличие в Англии

07:00 41 Читати українською
Главные новости 11 апреля: Яремчук вернулся к тренировкам, Зинченко получил отличие в Англии
Роман Яремчук / Getty images

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 11 апреля.

Украина

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Экс-игрок Таврии и Зари умер в оккупированном Крыму

Филиппов стал лучшим по реализациии в УПЛ – неожиданные цифры

Яремчук вернулся к тренировкам – форвард оценил свое состояние после травмы

Мир

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