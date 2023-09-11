Главные новости 10 сентября: Германия уволила Флика, потери Украины и Италии, новый тренер СК Днепр-1
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за воскресенье, 10 сентября.
Сборная Украины
Украина понесла первую потерю перед матчем с Италией в отборе Евро-2024 – игрок Динамо уже уехал из сборной.
Сборная Украины прибыла в Милан на матч против Италии без игрока Динамо – у соперника еще больше потерь.
Италия нашла усиление на матч с Украиной – Спаллетти довызвал забивного вингера.
Квалификация Евро-2024
Нидерланды одержали победу благодаря Вегхорсту, Греция уничтожила андердога – погоня за Францией в отборе на Евро продолжается
Польша проиграла Албании, Митрович хет-триком разбил Литву, Словения поиздевалась над аутсайдером. Дания одолела финнов и лидирует в группе, Черногория вырвала победу на последней секунде.
Германия после провальной серии уволила Флика но уже успела выбрать фаворита на должность тренера.
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Интер Майами победил без Месси и Кривцова – беспроигрышная серия продлилась до 12 матчей.
СК Днепр-1 назначит главным тренером звездного специалиста из Второй лиги.