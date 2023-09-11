Сборная Украины

Украина понесла первую потерю перед матчем с Италией в отборе Евро-2024 – игрок Динамо уже уехал из сборной.

Сборная Украины прибыла в Милан на матч против Италии без игрока Динамо – у соперника еще больше потерь.

Италия нашла усиление на матч с Украиной – Спаллетти довызвал забивного вингера.

Квалификация Евро-2024

Нидерланды одержали победу благодаря Вегхорсту, Греция уничтожила андердога – погоня за Францией в отборе на Евро продолжается

Польша проиграла Албании, Митрович хет-триком разбил Литву, Словения поиздевалась над аутсайдером. Дания одолела финнов и лидирует в группе, Черногория вырвала победу на последней секунде.

Германия после провальной серии уволила Флика но уже успела выбрать фаворита на должность тренера.

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