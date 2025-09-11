Главные новости 10 сентября: Чигринский стал тренером, очередной гол Кухаревича, легенда сборной Франции завершил карьеру
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 10 сентября.
Украина
Кубок Украины: определились даты и время матчей 1/16 финала – известно, когда сыграют Динамо, Шахтер и другие клубы УПЛ.
Чигринский официально завершил карьеру – экс-футболист Барселоны уже нашел новое место работы.
Кухаревич отметился голом в Кубке Словакии – начал камбэк в матче с шестью мячами (ВИДЕО).
Бущан мог вернуться в Динамо – Тренер украинца до последнего не знал о трансфере.
Шахтер мог продать еще одну звезду в АПЛ – "горнякам" предлагали более 200 миллионов.
Миколенко пытались купить 2 гранда из Лиги чемпионов – Эвертон отклонил 30 млн и имеет козырь против побега украинца.
Мир
Аргентина без Месси завершила поражением, Бразилия подложила свинью экс-игроку Шахтера, Безумные 6:3 с покером: отбор ЧМ-2026.
Эриксен официально нашел себе новый клуб.
Легенда сборной Франции завершил карьеру.
Скандального арбитра АПЛ обвинили в создании непристойного видео с участием ребенка.