Украина

Кубок Украины: определились даты и время матчей 1/16 финала – известно, когда сыграют Динамо, Шахтер и другие клубы УПЛ.

Чигринский официально завершил карьеру – экс-футболист Барселоны уже нашел новое место работы.

Кухаревич отметился голом в Кубке Словакии – начал камбэк в матче с шестью мячами (ВИДЕО).

Бущан мог вернуться в Динамо – Тренер украинца до последнего не знал о трансфере.

Шахтер мог продать еще одну звезду в АПЛ – "горнякам" предлагали более 200 миллионов.

Миколенко пытались купить 2 гранда из Лиги чемпионов – Эвертон отклонил 30 млн и имеет козырь против побега украинца.

Мир

Аргентина без Месси завершила поражением, Бразилия подложила свинью экс-игроку Шахтера, Безумные 6:3 с покером: отбор ЧМ-2026.

Эриксен официально нашел себе новый клуб.

Легенда сборной Франции завершил карьеру.

Скандального арбитра АПЛ обвинили в создании непристойного видео с участием ребенка.