Украина – Германия

Команда Андрея Шевченко потерпела второе подряд поражение в Лиге наций. "Сине-желтые" уступили Германии на НСК Олимпийский и опустились на 3 место группы. За немцев забивали Гинтер и Горецка (не обошлось без ошибки Георгия Бущана), в составе Украины забил Руслан Малиновский, который реализовал пенальти за фол против Романа Яремчука. Счет мог быть и другим, но "сине-желтые" не реализовали свои шансы, а Бущан выдал несколько классных сейвов – видео голов и обзор матча.

Андрей Шевченко после матча поддержал голкипера и заявил, что доволен игрой. Правда, кроме самого поражения, есть еще одна неприятная новость. Руслан Малиновский не сыграет с Испанией из-за перебора желтых карточек.

Лига наций

В других поединках турнира Испания победила Швейцарию и едет в Киев на матч с Украиной в статусе лидера квартета А4. Победу команде Луиса Энрике принес единственный гол, забитый в первом тайме после ужасной ошибки соперников. Также отметим победу Люксембурга, за который удачно сыграл динамовец Жерсон Родригес.

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