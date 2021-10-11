Главные новости 10 октября: Франция выиграла Лигу наций, Малиновский готов вернуться в сборную Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 10 октября.
Сборная Украины
"На поле была одна команда будущего". Финские СМИ поражены Украиной – яд от Петракова, 10 овечек и 3 наших героя
Руслан Малиновский готов вернуться в национальную команду, но это зависит от Александра Петракова.
Сборная Украины во Львове уже начала подготовку к матчу против Боснии и Герцеговины.
Перехід від системи Шевченка до Петракова завершений: секретна зброя Ярмоленка і тривога перед Боснією
Лига наций
Сборная Франции обыграла Испанию и стала обладателем трофея. Килиан Мбаппе забил скандальный победный гол.
В матче за третье место Италия без проблем одолела Бельгию. Джанлуиджи Доннарумма получил капитанскую повязку и "приглашение" перейти в Ювентус.
Другие топ-новости
Сергей Ребров во второй раз подряд стал лучшим тренером месяца в ОАЭ.
Буяльский и Миколенко не готовятся к ближайшему матчу УПЛ – у лидеров Динамо проблемы со здоровьем.
Неймар готов покинуть сборную Бразилии после ЧМ-2022 – Мундиаль в Катаре может стать последним турниром форварда
Довбик мог перейти в Труа за 5 млн евро – форвард сборной Украины отказал и дал зеленый свет Жерсону Родригесу