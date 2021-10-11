Сборная Украины

"На поле была одна команда будущего". Финские СМИ поражены Украиной – яд от Петракова, 10 овечек и 3 наших героя

Руслан Малиновский готов вернуться в национальную команду, но это зависит от Александра Петракова.

Сборная Украины во Львове уже начала подготовку к матчу против Боснии и Герцеговины.

Перехід від системи Шевченка до Петракова завершений: секретна зброя Ярмоленка і тривога перед Боснією

Лига наций

Сборная Франции обыграла Испанию и стала обладателем трофея. Килиан Мбаппе забил скандальный победный гол.

В матче за третье место Италия без проблем одолела Бельгию. Джанлуиджи Доннарумма получил капитанскую повязку и "приглашение" перейти в Ювентус.

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Довбик мог перейти в Труа за 5 млн евро – форвард сборной Украины отказал и дал зеленый свет Жерсону Родригесу