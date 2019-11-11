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ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЮВЕНТУС - МИЛАН

Главные новости 10 ноября: расистский скандал испортил матч Шахтер – Динамо, Ливерпуль сделал заявку на чемпионство

08:00 229 Читати українською
Главные новости 10 ноября: расистский скандал испортил матч Шахтер – Динамо, Ливерпуль сделал заявку на чемпионство
Главные новости 10 ноября: расистский скандал испортил матч Шахтер – Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 10 ноября.

Украина

Шахтер минимально обыграл Динамо и укрепил свое лидерство в УПЛ. Поединок запомнится расистским скандалом с Тайсоном. На инцидент отреагировал даже Неймар.

Заря одолела Колос и выбралась на второе место в турнирной таблице. Александрия не справилась Олимпиком – Панькив и Шаран получили удаления.

Мир

Ливерпуль убедительно обыграл Манчестер Сити и отбросил команду Зинченко на четвертое место в таблице.

Дибала принес победу Ювентусу в напряженном поединке против Милана и вернул "зебр" на первую строчку Серии А.

Руководитель Баварии Румменигге озвучил решение клуба по поводу сотрудничества с Венгером.

Украинцы за границей

Аталанта не сумела победить Сампдорию – Малиновский был активен, но подвел команду.

Яремчук космическим ассистом помог Генту выйти на второе место в чемпионате Бельгии.

Довбик голом не спас Сеннерюск от поражения в сверхрезультативном матче. Яковенко забил в шестом матче подряд.

Милевский забил гол за Динамо Брест.

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