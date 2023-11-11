Украина

Валерий Кривенцов покинул Зарю после поражения от Маккаби Тель-Авив в Лиге конференций. Это уже вторая отставка тренера в луганском клубе в сезоне 2023/24. Официально клуб пока не подтвердил смену тренера, однако это уже сделал временный наставник Зари.

"Иногда общаюсь с Тимощуком": Луческу радуется успехам Зенита и ждет возвращения России в еврокубки. Позже экс-тренер Динамо объяснил свою позицию, заверив, что не поддерживает агрессоров.

Андрей Лунин сыграет против Яремчука – Реал официально объявил о травме Кепы. Также украинский вратарь вызвал переполох среди грандов Бундеслиги – Бавария и еще 2 клуба готовы забрать бесплатно.

Стартовал 14-й тур УПЛ. Колос уверенно переиграл Минай, поднявшись на шестое место – закарпатцы до сих пор без побед.

Еврокубки

Таблица коэффициентов УЕФА: победа Шахтера над Барселоной удержала позиции Украины, Заря обогатила прямого конкурента

Лига чемпионов, пока – уникальный украинский клуб, как двое убивали наших в еврокубках.

Дебютант сборной Украины Максим Таловеров попал в команду недели Лига Европы.

Другие главные события

Украина – Италия: соперник объявил заявку на решающий матч отбора Евро-2024 – есть 2 дебютанта.

Луис Суарес оформил хет-трик в матче с 7-ю голами и запутал чемпионскую гонку в Бразилии – Диего Коста забил впервые впервые за три месяца. Тремя голами отличился и Карим Бензема.

Неймар получил сенсационный приговор от Аль-Хиляля – саудовцы исключили бразильца из состава.