Главные новости 10 ноября: Лунин имеет топ-варианты в Европе, громкая отставка в УПЛ, скандальное интервью Луческу
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 10 ноября.
Украина
Валерий Кривенцов покинул Зарю после поражения от Маккаби Тель-Авив в Лиге конференций. Это уже вторая отставка тренера в луганском клубе в сезоне 2023/24. Официально клуб пока не подтвердил смену тренера, однако это уже сделал временный наставник Зари.
"Иногда общаюсь с Тимощуком": Луческу радуется успехам Зенита и ждет возвращения России в еврокубки. Позже экс-тренер Динамо объяснил свою позицию, заверив, что не поддерживает агрессоров.
Андрей Лунин сыграет против Яремчука – Реал официально объявил о травме Кепы. Также украинский вратарь вызвал переполох среди грандов Бундеслиги – Бавария и еще 2 клуба готовы забрать бесплатно.
Стартовал 14-й тур УПЛ. Колос уверенно переиграл Минай, поднявшись на шестое место – закарпатцы до сих пор без побед.
Еврокубки
Таблица коэффициентов УЕФА: победа Шахтера над Барселоной удержала позиции Украины, Заря обогатила прямого конкурента
Лига чемпионов, пока – уникальный украинский клуб, как двое убивали наших в еврокубках.
Дебютант сборной Украины Максим Таловеров попал в команду недели Лига Европы.
Другие главные события
Украина – Италия: соперник объявил заявку на решающий матч отбора Евро-2024 – есть 2 дебютанта.
Луис Суарес оформил хет-трик в матче с 7-ю голами и запутал чемпионскую гонку в Бразилии – Диего Коста забил впервые впервые за три месяца. Тремя голами отличился и Карим Бензема.
Неймар получил сенсационный приговор от Аль-Хиляля – саудовцы исключили бразильца из состава.