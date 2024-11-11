Главные новости 10 ноября: Довбик снова потерял тренера, Динамо вернуло лидерство УПЛ, поражение Барселоны
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 10 ноября.
Украина
Динамо победило Полесье и вернуло себе лидерство в УПЛ – 110 гол Ярмоленко, две желтые за шесть минут экс-игроку киевлян.
Шахтер после триумфа в ЛЧ переиграл Зарю – пенальти активизировал "горняков", Кевин отметился первым голом в сезоне.
Мир
Барселона сенсационно проиграла Сосьедаду – эпичная ошибка VAR ограбила Левандовски, Кубо уничтожил оборону Флика.
Рома официально уволила Юрича – Довбик уже во второй раз остался без тренера.
Арсенал продолжил безвыигрышную серию, расписав ничью с Челси – Мудрик присоединился к нескольким атакам, Зинченко не выпустили.
Наполи отстоял ничью с Интером и вернул лидерство – Мерет спасал, Хакан положил шедевр, но впервые не забил пенальти.
Украинцы за рубежом
Экс-защитник сборной Украины отметился голом, помог команде попасть в еврокубки – видео взятия ворот.
Лунина проигнорировал украинец в голосовании за лучшего вратаря – журналист не включил голкипера Реала в топ-3.