Украина

Динамо победило Полесье и вернуло себе лидерство в УПЛ – 110 гол Ярмоленко, две желтые за шесть минут экс-игроку киевлян.

Шахтер после триумфа в ЛЧ переиграл Зарю – пенальти активизировал "горняков", Кевин отметился первым голом в сезоне.

Мир

Барселона сенсационно проиграла Сосьедаду – эпичная ошибка VAR ограбила Левандовски, Кубо уничтожил оборону Флика.

Рома официально уволила Юрича – Довбик уже во второй раз остался без тренера.

Арсенал продолжил безвыигрышную серию, расписав ничью с Челси – Мудрик присоединился к нескольким атакам, Зинченко не выпустили.

Наполи отстоял ничью с Интером и вернул лидерство – Мерет спасал, Хакан положил шедевр, но впервые не забил пенальти.

Украинцы за рубежом

Экс-защитник сборной Украины отметился голом, помог команде попасть в еврокубки – видео взятия ворот.

Лунина проигнорировал украинец в голосовании за лучшего вратаря – журналист не включил голкипера Реала в топ-3.