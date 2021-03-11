Главные новости 10 марта: Ливерпуль и ПСЖ в 1/4 ЛЧ, шедевр Месси не спас Барселону
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 10 марта.
Лига чемпионов
Весь день главной темой было очередное фиаско Ювентуса. В Италии нашли главного виновника: "Это катастрофа": Роналду отправляют из Ювентуса и обвиняют в вылете из ЛЧ, а легендарный тренер назвал трусом.
В вечерних поединках чуда не произошло. Ливерпуль в ярком матче в Будапеште повторно обыграл РБ Лейпциг и продолжит борьбу за трофей.
ПСЖ удержал ничью с Барселоной и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов – Месси забил шедевр, но не реализовал пенальти
Лига Европы
Сегодня состоятся первые матчи 1/8 финала второго по рангу еврокубка. Динамо примет Вильярреал, а Шахтер гостит в Риме.
Главные тренеры команд дали традиционные пресс-конференци: Мирча Луческу, Луиш Каштру, Паулу Фонсека и Унаи Эмери.
Украина и мир
Манчестер Сити перестрелял Саутгемптон: Зинченко наиграл на шикарную статистику, 7 голов с дублями Мареза и Де Брюйне.
По неофициальной информации, УАФ запретила проводить матчи на стадионе Динамо имени Лобановского.
Атлетико совершил камбэк против Бильбао и закрепился на вершине Ла Лиги – Суарес не подпускает Барселону и Реал.
Галатасарай в одностороннем порядке разорвал контракт с Беланда – экс-динамовец наехал на руководство клуба.