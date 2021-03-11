Лига чемпионов

Весь день главной темой было очередное фиаско Ювентуса. В Италии нашли главного виновника: "Это катастрофа": Роналду отправляют из Ювентуса и обвиняют в вылете из ЛЧ, а легендарный тренер назвал трусом.

В вечерних поединках чуда не произошло. Ливерпуль в ярком матче в Будапеште повторно обыграл РБ Лейпциг и продолжит борьбу за трофей.

ПСЖ удержал ничью с Барселоной и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов – Месси забил шедевр, но не реализовал пенальти

Лига Европы

Сегодня состоятся первые матчи 1/8 финала второго по рангу еврокубка. Динамо примет Вильярреал, а Шахтер гостит в Риме.

Главные тренеры команд дали традиционные пресс-конференци: Мирча Луческу, Луиш Каштру, Паулу Фонсека и Унаи Эмери.

Украина и мир

Манчестер Сити перестрелял Саутгемптон: Зинченко наиграл на шикарную статистику, 7 голов с дублями Мареза и Де Брюйне.

По неофициальной информации, УАФ запретила проводить матчи на стадионе Динамо имени Лобановского.

Атлетико совершил камбэк против Бильбао и закрепился на вершине Ла Лиги – Суарес не подпускает Барселону и Реал.

Галатасарай в одностороннем порядке разорвал контракт с Беланда – экс-динамовец наехал на руководство клуба.