Главные новости 10 января: определилась судьба Шевченко в Дженоа, Шахтер приблизился к звездному трансферу
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за понедельник, 10 января.
Украинцы за границей
Шевченко после 6-го поражения в 9-ти матчах Серии А получил вердикт относительно своего будущего в Дженоа. Ситуация по-настоящему сложна.
Лунин может продолжить карьеру в Аяксе. Украинский голкипер рассматривается как замена Андре Онана, который нацелился на переход в итальянский гранд.
Потенциальный дебют Виталия Миколенко за Эвертон в чемпионате официально отложили: названа причина.
Украина
Шахтер почти согласовал с Аяксом переход бразильского вингера. Переговоры уже вышли на финишную прямую.
Десна все же получила трансферный бан. Спортивный директор подтвердил информацию.
Изменения в Черноморце продолжаются: Григорчук определился с тренерским штабом, а также оформил первый и второй трансферы после возвращения в Одессу.
Александрия усилилась пятью новичками: Калитвинцев, игроки из Динамо и Шахтера и еще два известных футболиста.
Мир
Второй день Кубка Африки подарил четыре победы с одинаковым счетом: их праздновали Сенегал, Габон, Гвинея и Марокко. Отдельного внимания заслуживает роскошный гол прежней трансферной цели Динамо.
Манчестер Юнайтед без Криштиану Роналду выбил Астон Виллу из Кубка Англии, а арбитр отменил два гола в матче.
Ювентус потерял лидера до конца сезона. Он получил травму крестообразной связки.