Украинцы за границей

Шевченко после 6-го поражения в 9-ти матчах Серии А получил вердикт относительно своего будущего в Дженоа. Ситуация по-настоящему сложна.

Лунин может продолжить карьеру в Аякс е . Украинский голкипер рассматривается как замена Андре Онана, который нацелился на переход в итальянский гранд.

Потенциальный дебют Виталия Миколенко за Эвертон в чемпионате официально отложили: названа причина.

Украина

Шахтер почти согласовал с Аяксом переход бразильского вингера. Переговоры уже вышли на финишную прямую.

Десна все же получила трансферный бан. Спортивный директор подтвердил информацию.

Изменения в Черноморце продолжаются: Григорчук определился с тренерским штабом, а также оформил первый и второй трансферы после возвращения в Одессу.

Александрия усилилась пятью новичками: Калитвинцев, игроки из Динамо и Шахтера и еще два известных футболиста.

Мир

Второй день Кубка Африки подарил четыре победы с одинаковым счетом: их праздновали Сенегал, Габон, Гвинея и Марокко. Отдельного внимания заслуживает роскошный гол прежней трансферной цели Динамо.

Манчестер Юнайтед без Криштиану Роналду выбил Астон Виллу из Кубка Англии, а арбитр отменил два гола в матче.