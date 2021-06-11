Главные новости 10 июня: УЕФА запретил форму сборной Украины, ПСЖ объявил о трансфере Вейналдума
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 10 июня.
Сборная Украины
После жалобы Российского футбольного союза УЕФА приказал Украине убрать из формы фразу "Героям слава!". Впоследствии организация объяснила свое решение.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим, где продолжаются переговоры с представителями УЕФА, чтобы сохранить все без изменений.
Теннисист Сергей Стаховский красноречиво уничтожил УЕФА из-за изменения решение о форме сборной Украины.
Евро-2020
Уже сегодня начинается чемпионат Европы. Италия и Турция откроют турнир. Предматчевые пресс-конференции Роберто Манчини и Шенола Гюнеша. "Скуадра адзурра" внесла изменение в заявкуза день до игры.
Мирча Луческу получил приглашение посетить стартовый матч Евро-2020.
Звездные мальчишки с Трубиным за спиной против великих ветеранов – кто сильнее зажжет на Евро-2020?
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ПСЖ официально объявил о трансфере Вейналдума, который покинул Ливерпуль в статусе свободного агента.
Сергей Пучков официально вернулся в симферопольскую Таврию, с которой выигрывал Кубок Украины.