Сборная Украины

После жалобы Российского футбольного союза УЕФА приказал Украине убрать из формы фразу "Героям слава!". Впоследствии организация объяснила свое решение.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим, где продолжаются переговоры с представителями УЕФА, чтобы сохранить все без изменений.

Теннисист Сергей Стаховский красноречиво уничтожил УЕФА из-за изменения решение о форме сборной Украины.

Евро-2020

Уже сегодня начинается чемпионат Европы. Италия и Турция откроют турнир. Предматчевые пресс-конференции Роберто Манчини и Шенола Гюнеша. "Скуадра адзурра" внесла изменение в заявкуза день до игры.

Мирча Луческу получил приглашение посетить стартовый матч Евро-2020.

Звездные мальчишки с Трубиным за спиной против великих ветеранов – кто сильнее зажжет на Евро-2020?

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