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Главные новости 10 июля: Шахтер получил сетку соперников в Лиге Европы, в Украине появится новая луганская Заря

07:00 - Читати українською
Главные новости 10 июля: Шахтер получил сетку соперников в Лиге Европы, в Украине появится новая луганская Заря
ФК Шахтер

"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за пятницу, 10 июля.

Украина

Голкипер Ворсклы заинтересовал лидера чемпионата Польши – в герое Кубка Украины видят усиление перед Лигой чемпионов.

Бывший наставник Олимпика и тренер Динамо Висенте Гомес продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана.

В Украине появится новая луганская Заря – СМИ сватают в руководство людей из Динамо.

Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов 2019/20 – украинцы могут встретиться в финале.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20 – Шахтер получил сетку неплохих конкурентов.

"Горняки" оперативно определились со стадионом, на котором примут Вольфсбург в рамках ответного матча 1/8 финала ЛЕ, а немцы возмутились решением УЕФА провести матч в Украине.

УЕФА разрешил дозаявить сразу трех игроков на заключительные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/20, но есть нюансы.

Эксклюзивы "Футбол 24"

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають.

"Шева був ще зовсім молодим, а Фоменко нагадував Лобановського": він забив перший гол Динамо у чемпіонатах України.

Аталанта на рівні Реала та Баварії – Маліновському і Ко пророкують суперсенсацію в Лізі чемпіонів.

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