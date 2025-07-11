Украина

Шахтер триумфально дебютировал с Тураном – "горняки" забили Ильвесу 6 голов в квалификации ЛЕ, Алиссон оформил 2+2.

Динамо проиграло Митьюлланду несмотря на сейвы Моргуна – Попов провинился во всех трех пропущенных, камбэк Бражка тоже не удался.

Ракицкий принял окончательное решение относительно выступлений за Черноморец в Первой лиге.

Александрия сыграла вничью с Дунайской Стредой, Эпицентр спасся против Руха: спарринги клубов УПЛ.

Любенович покинул Ворсклу всего через 17 дней после назначения главным тренером – клуб официально объяснил причину.

Сборная Украины официально опустилась в рейтинге ФИФА.

Еврокубки

Команда из Андорры шокировала Полесье разгромом боснийцев – их болельщики "топят" за Сербию.

Лига конференций: экс-тренер Львова опозорился в Сан-Марино, воспитанник Динамо проиграл ирландцам, белорусская драма.

Лига Европы: бывший украинец помог забить первый гол сезона, Шериф поиздевался над косоварами.

Вакулко с дублем ассистов не спас Ордабасы от поражения, клуб украинца проиграл в "битве карликов": Лига конференций.

Украинцы за рубежом

Довбик официально остался единственным форвардом Ромы.

Миколенко выбрал новый номер в Эвертоне на следующий сезон – украинец уже играл под ним в других командах.

Украинский вингер присоединится к легенде Шахтера – ФИФА наложила на клуб трансферный бан.

Мир

Капитан Атлетика сдал положительный допинг-тест – виновник сам признался, что стало причиной.

Тео Эрнандес официально покинул Милан – гранд Саудовской Аравии объявил о трансфере.