Главные новости 10 июля: космический старт Шахтера в ЛЕ, падение Украины в рейтинге ФИФА, допинг капитана топ-клуба
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 10 июля.
Украина
Шахтер триумфально дебютировал с Тураном – "горняки" забили Ильвесу 6 голов в квалификации ЛЕ, Алиссон оформил 2+2.
Динамо проиграло Митьюлланду несмотря на сейвы Моргуна – Попов провинился во всех трех пропущенных, камбэк Бражка тоже не удался.
Ракицкий принял окончательное решение относительно выступлений за Черноморец в Первой лиге.
Александрия сыграла вничью с Дунайской Стредой, Эпицентр спасся против Руха: спарринги клубов УПЛ.
Любенович покинул Ворсклу всего через 17 дней после назначения главным тренером – клуб официально объяснил причину.
Сборная Украины официально опустилась в рейтинге ФИФА.
Еврокубки
Команда из Андорры шокировала Полесье разгромом боснийцев – их болельщики "топят" за Сербию.
Лига конференций: экс-тренер Львова опозорился в Сан-Марино, воспитанник Динамо проиграл ирландцам, белорусская драма.
Лига Европы: бывший украинец помог забить первый гол сезона, Шериф поиздевался над косоварами.
Вакулко с дублем ассистов не спас Ордабасы от поражения, клуб украинца проиграл в "битве карликов": Лига конференций.
Украинцы за рубежом
Довбик официально остался единственным форвардом Ромы.
Миколенко выбрал новый номер в Эвертоне на следующий сезон – украинец уже играл под ним в других командах.
Украинский вингер присоединится к легенде Шахтера – ФИФА наложила на клуб трансферный бан.
Мир
Капитан Атлетика сдал положительный допинг-тест – виновник сам признался, что стало причиной.
Тео Эрнандес официально покинул Милан – гранд Саудовской Аравии объявил о трансфере.