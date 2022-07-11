Главные новости 10 июля: Динамо может вернуть Ярмоленко, а Шахтер – Ракицкого, большие потери в Первой лиге
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей в воскресенье, 10 июля.
Война России против Украины
Ворскле могут разрешить проводить матчи на домашнем стадионе. Решение примет военная администрация Полтавы.
Россия напала на Украину: Ярмоленко готовит возвращение в УПЛ, убийство экс-динамовца, Первая лига теряет еще 6 клубов (LIVE).
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Волынь и еще пять клубов пропустят следующий сезон Первой лиги.
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