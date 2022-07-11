Война России против Украины

Ворскле могут разрешить проводить матчи на домашнем стадионе. Решение примет военная администрация Полтавы.

Россия напала на Украину: Ярмоленко готовит возвращение в УПЛ, убийство экс-динамовца, Первая лига теряет еще 6 клубов (LIVE).

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