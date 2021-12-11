Украина

Таблица коэффициентов УЕФА: сезон завершается для Украины трагедией – нас обходят сербы, возвращаемся в девяностые.

Легионер киевского Динамо Самба Диалло попал в сферу интересов французского Марселя и еще нескольких европейских грандов.

Марлос решил не продлевать контракт с Шахтером. Дончане даже не взяли натурализованного бразильца на матч с Александрией, который мог стать последним для хавбека в футболке "горняков".

СК Днепр-1 разгромил Мариуполь и отправился зимовать на третьей позиции в УПЛ. Ингулец удержал победу над Десной – Полегенько голом и ассистом прервал 11-матчевую безвыигрышную серию петровцев.

Трубин попал в символическую сборную года U-20 – рядом звездочки Барселоны и сборной Англии.

Мир

Мино Райола назвал реальных претендентов на Эрлинга Холанда. В списке есть Барселона, которая уже проиграла борьбу Боруссии Д за сенсацию Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду разочарован политикой Манчестер Юнайтед и рассматривает возможность перейти в Реал посреди сезона.

Дженоа проиграла дерби Сампдории – первый гол под руководством Шевченко спас от разгрома.

Украинцы за границей

Артем Кравец попал в затруднительное положение в Коняспоре и планирует покинуть турецкий клуб уже зимой.

Ярмоленко получил порцию критики после неудачи Вест Хэма – украинца обвинили в пропущенном голе.

Малиновский – в символической сборной своей группы Лиги чемпионов.