Главные новости 10 декабря: Франция и Марокко в полуфинале ЧМ-2022, Англия is coming home, Роналду в слезах едет домой
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей в субботу, 10 декабря.
Чемпионат мира
Франция обыграла Англию в досрочном финале ЧМ-2022 – Кейн драматически повторил Бекхэма, Гризманна и Жира решили все.
Марокко закономерно переиграло еще и Португалию – железная оборона и провал голкипера вывели в исторический полуфинал ЧМ-2022.
Роналду расплакался после вылета Португалии из ЧМ-2022 – Криштиану снова не прервал позорную серию.
Нидерланды – Аргентина: ФИФА может наказать обе сборные по мотивам скандального матча ЧМ-2022.
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