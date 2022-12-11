Чемпионат мира

Франция обыграла Англию в досрочном финале ЧМ-2022 – Кейн драматически повторил Бекхэма, Гризманна и Жира решили все.

Марокко закономерно переиграло еще и Португалию – железная оборона и провал голкипера вывели в исторический полуфинал ЧМ-2022.

Роналду расплакался после вылета Португалии из ЧМ-2022 – Криштиану снова не прервал позорную серию.

Нидерланды – Аргентина: ФИФА может наказать обе сборные по мотивам скандального матча ЧМ-2022.

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